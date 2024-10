I Fratelli Corsaro, dove è stata girata la serie tv

Tra i luoghi del centro storico che si possono vedere nella serie troviamo piazza Marina, piazza della Vergogna (piazza Pretoria), i Quattro Canti, la vucciria, la Khalsa, piazza della Cattedrale, il mercato del Capo. Molte scene hanno come sfondo lo splendido Orto Botanico di Palermo , che ospita oltre 12mila piante e che è tra i più importanti musei della città. E poi il carcere dell'Ucciardone , progettato nel XIX secolo, usato nella serie per la risoluzione di casi e misteri. Ma anche la nuova darsena, e il Tribunale di Piazza Vittorio Emanuele Orlando, "casa" del fratello avvocato.

Ambientata a Palermo , I fratelli Corsaro è stata girata prevalentemente in città. Ma non solo. Vediamo dunque tutte le location che fanno da sfondo alla storia.

Non solo Palermo

I fratelli Corsaro non è stata girata solamente a Palermo. Le scene di mare hanno avuto per sfondo Terrasini, località affacciata sul Golfo di Castellammare, sita a poca distanza dall'aeroporto Falcone-Borsellino. Nota per le sue belle spiagge, ospita il celebre museo del carretto siciliano.

Ulteriori scene sono state invece girate a Milazzo e Sciacca. Milazzo, in provincia di Messina, è un concentrato d'arte e di cultura, che ha nel cuore un antico borgo col suo castello. Sciacca, in provincia di Agrigento, è famosa invece per il suo centro storico e per il suo Carnevale.