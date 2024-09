RoboCop, in sviluppo la serie tv Amazon

robocop, tutto ciò che sappiamo sulla serie tv

La serie tv sta diventando realtà. Stando a quanto riportato da Variety, Amazon ha dato il via alla realizzazione della produzione per la quale Peter Ocko ricoprirà i ruoli di autore, produttore esecutivo e sceneggiatore. Coinvolti nella produzione anche Michael Clear, Rob Hackett e James Wan, quest’ultimo regista di film di grande successo come Saw - L’enigmista, L'evocazione - The Conjuring e Aquaman.

La serie TV vedrà al centro il personaggio introdotto al cinema alla fine degli anni ’80. Questa la sinossi ufficiale: “Un gigantesco conglomerato tecnologico collabora con il dipartimento di polizia locale per introdurre un agente tecnologicamente avanzato per combattere la criminalità in aumento: un agente di polizia che è in parte uomo e in parte macchina".