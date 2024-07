Batman: Caped Crusader, Pinguino (donna) ha la voce di Minnie Driver

Sabato 26 luglio, al Comic-Con di San Diego è stato decisamente il giorno del Pinguino. Tuttavia, prima ancora che il panel di anteprima della prossima serie live-action con Colin Farrell nei panni del nemico di Batman Oswald Cobblepot cominciasse nella Hall H, la DC ha svelato nuovi dettagli sul personaggio così come apparirà nella serie animata Batman: Caped Crusader.

Nella serie, nata da un'idea di Bruce Timm (Batman: The Animated Series), il Pinguino sarà una donna: Oswalda Cobblepot, anziché Oswald. E, ad interpretare l'inedita versione del personaggio, sarà Minnie Driver.

Le parole di Minnie Driver

"La versione femminile del Pinguino è così attuale. E rende incredibilmente moderno uno show noir di stampo vintage", ha commentato Minnie Driver.

Oltre a brandire un ombrello mortale e a lasciare il segno nel mondo criminale di Gotham City, il Pinguino donna di Driver canterà. E, ad Entertainment Weekly, l'attrice ha spiegato quanto fosse nervosa alla sola idea, sebbene aiutata da un tecnico del suono particolarmente abile. "Quando sono entrata in studio non sapevo cosa aspettarmi", ha raccontato. "Ero nel panico e lui ha chiesto venti minuti. Ha tirato fuori la sua chitarra e ci siamo seduti a lavorare. È stato lui a darmi sicurezza, perché dovevo cantare a squarciagola Won't You Come Home di Bill Bailey. Mi sono sentita come se cantassi da sempre nei jazz club".

Nel cast, accanto a Minnie Driver, troviamo Jaimie Chung nei panni di una Harley Quinn asiatica e Hamish Linklater in quelli del Cavaliere Oscuro. Accanto a loro ci saranno poi Diedrich Bader, Christina Ricci e Mckenna Grace.

Tutti i dieci episodi di Batman: Caped Crusader usciranno su Prime Video l'1 agosto.