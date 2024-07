Ciak d'Oro Serie Tv 2024, i premi assegnati da pubblico e redazione

Paolo Genovese, Carlo Verdone, Jasmin Trinca, Cristiana Capotondi, Maria Chiara Giannetta, Luca Argentero. Questi e altri i protagonisti della nuova edizione dei premi indetti dalla celebre rivista cinematografica. Gli interventi dei vincitori saranno raccontati in due Speciali di Sky Tg24 in onda tra pochi giorni, condotti dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci e dal direttore di Ciak Flavio Natalia

La redazione di Ciak ha attribuito i suoi Ciak d'oro Serie tv 2024. Paolo Genovese è stato premiato per I leoni di Sicilia, Mare fuori ha vinto il premio per la Migliore perfomance di una serie tv negli anni ’20 mentre A casa tutti bene 2 riceve il tradizionale Ciak d’oro – Cult Colpo di fulmine. Abigail Cowen, infine, la Bloom delle Winx, ha vinto il Ciak d’oro per la Migliore protagonista femminile internazionale.

Verdone ha vinto il Ciak d’oro Classic alla (nuova) carriera per aver saputo reinventarsi nella serialità creando, nelle due stagioni di Vita da Carlo, un modello nuovo di racconto, a metà strada tra la sit-com e la commedia d’autore.



A Jasmine Trinca è andato Il Ciak d’oro come Rivelazione dell’anno nelle serie tv per la grande interpretazione ne La Storia diretta da Francesca Archibugi e prodotta da Picomedia e Rai Fiction, e quella in Supersex di Netflix. Cristiana Capotondi ha vinto per la Miglior interpretazione in un film tv, per la sua prova in Margherita delle stelle di Giulio Base per Rai.

I sette premi si aggiungono ai Ciak D’oro Serie Tv 2024, che Ciak realizza con Sky Tg24 e i contributi di Ploom, Rinascente, Publicis Groupe, Virgo Cosmetics e di Anantara e See. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati resi noti i vincitori dei Ciak d’oro Serie tv votati direttamente dal pubblico in sette categorie sul sito ciakmagazine.it.