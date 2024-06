In onda dal 18 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), racconta la storia di sei ragazzi che in Corea del Sud devono risolvere enigmi paranormali con grande spirito di squadra

La trama

In Agents of Mystery, sei investigatori lavorano in squadra ed esplorano particolari fenomeni e incidenti inspiegabili che avvengono in tutta la Corea del Sud. Il gruppo viaggia lungo il Paese per indagare su luoghi infestati, apparizioni misteriose e altri enigmi che vanno oltre ogni logica razionale. In ogni episodio di questa serie reality, avventure, intrattenimento e intrighi si combinano portando gli spettatori in un mondo paranormale. Gli investigatori, con ogni mezzo possibile, cercano di fare luce su questi affascinanti misteri.