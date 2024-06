Hierarchy, è uscita la nuova serie sudcoreana Netflix: trama e cast

Serie TV

LA SERIE- La nuova serie tv Sandokan, nata da un'idea di Luca Bernabei, è un adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari che nel 1976 aveva avuto un enorme successo nello sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima e interpretato da Kabir Bedi. A vestire i panni del protagonista in questo reboot è l'attore e modello turco Can Yaman. La serie andrà in onda prossimamente su Rai 1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group