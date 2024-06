Arcane, uscito il teaser trailer della seconda stagione

I nuovi episodi della serie animata arriveranno a novembre. Visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

A cinque mesi dall’uscita dei nuovi episodi, Netflix ha finalmente rilasciato il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Arcane, la serie tv animata visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick ispirata all’universo narrativo di League of Legends.

Il debutto della seconda e ultima stagione è fissato per novembre. Il video di un minuto e 44 secondi si apre con il Consiglio deserto dopo l’attentato di Jinx con cui si era chiusa la prima stagione. Un cliffhanger lunghissimo che porterà ora a nuovi eventi, al definitivo deflagrare della guerra tra Piltover e Zaun, allo scontro finale tra V e Jinx.

Il video, che potete vedere in testa a questo articolo, offra scene spettacolari, confermando quell’alternanza di tecniche d’animazione che aveva caratterizzato la prima stagione conquistando pubblico e critica. Come andrà a finire? Chi la spunterà?

ARCANE, LA SINOSSI

Arcane è una serie di Netflix e Riot Games che prende le mosse da League of Legends, videogame giocabile gratuitamente online di straordinario successo. Ma ne espande l’universo narrativo e ne racconta le origini, portandoci dentro la vita di personaggi che i gamer già conoscevano e amavano. La trama racconta le divisioni tra la Città Stato di Piltover, retta da una oligarchia di consiglieri illuminati e caratterizzata da opulenza e da una tecnologia straordinariamente avanzata e i bassifondi di Zaun, i cui abitanti sono sempre più scontenti dello stato d’abbandono e miseria in cui versano. Queste tensioni saranno destinate a degenerare in una vera e propria guerra quando Silco prenderà il controllo di Zaun.