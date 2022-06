Arcane, Netflix annuncia una docuserie. Ecco un primo video

Arcane, di cosa si tratta

approfondimento

Per chi non conoscesse Arcane, si tratta di una serie animata statunitense prodotta da Riot Games e Fortiche Production, ambientata nell'universo del videogioco League of Legends. La serie rappresenta il prequel degli eventi di League of Legends e racconta le origini di diversi personaggi di Piltover e Zaun. Arcane è stato un grande successo di Netflix: ha infatti stabilito il record come serie più vista sulla piattaforma di streaming ad una settimana dal suo debutto classificandosi al primo posto nella Top 10 della piattaforma in 52 paesi, oltre a raggiungere la seconda posizione negli Stati Uniti. Il 20 novembre 2021 Riot Games e Netflix hanno annunciato una seconda stagione. Per quanto riguarda la trama del primo capitolo della serie, “Arcane esplora il delicato equilibrio tra la ricca e utopica città di Piltover e la squallita e sotterranea Zaun” si legge nella sinossi ufficiale. Le tensioni tra queste due città-stato arrivano al limite quando viene creata Hextech, che si può utilizzare per controllare l’energia magica a Piltover. Intanto a Zaun una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. Gli scontri fra le due città inevitabilmente allontanano amici e famiglie, e condizionano le vite di alcuni tra i più popolari campioni di League of Legends come Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. La serie è creata da Christian Linke e Alex Yee, mentre i produttori esecutivi sono Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu. Alla sceneggiatura troviamo Linke, Yee, Brannon, Conor Sheehy, Nick Luddington, David Dunne, Ben St. John e Mollie St. John.