Arcane parte 3, il teaser trailer della serie animata

L'operazione “Arcane”, serie animata prodotta da Riot Games ed ispirata all'universo ludico di “League of Legends”, uno due prodotti più celebri e longevi della sua categoria, ha riportato ottimi risultati registrando il consenso da parte di addetti ai lavori e pubblico che hanno premiato con un rilevante numero di visualizzazioni le prime sei puntate dello show visibili sulla piattaforma di streaming e anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Sabato 20 novembre andranno in onda i tre episodi conclusivi, anticipati da un teaser trailer di circa un minuto.

Il teaser degli ultimi tre episodi

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO

La strategia di suddividere la messa in onda di “Arcane” in tre blocchi settimanali, ciascuno composto da tre puntate, sembra aver dato i suoi frutti, stimolando un'attesa per il prodotto che trova conferma nei numeri importanti di visualizzazioni del teaser trailer che anticipa qualche scena del finale della serie. Dal tono epico delle anticipazioni contenute, è evidente che i creatori abbiano voluto dare una conclusione drammatica allo show.

Al centro degli ultimi episodi, le questioni personali di Vi e Jinx, che dovranno risolvere le dinamiche complesse del loro rapporto. Chi è al passo con la visione, saprà che le due protagoniste sono state rapite da coloro che operano nei Firelights ma dal trailer vediamo Vi indossare i guanti con cui è conosciuta nell'universo di “League of Legends” quindi immaginiamo che le puntate finali andranno ben oltre le premesse note fino a questo momento.



Il successo dello show

Il successo dei primi due blocchi di episodi, trasmessi in streaming su Netflix il 7 e il 13 novembre, ha dato avvio alla discussione sulla possibilità di realizzare degli spin-off per sviluppare in maniera collaterale la vasta storia del gioco raccontata solo in minima parte dallo show. I creatori sono felici dell'apprezzamento generale verso il prodotto che è stato concepito come storia originale tale da essere vista anche da chi è del tutto estraneo alle dinamiche del gaming. Al momento la serie ha raggiunto risultati tangibili in termini di visualizzazioni a livello globale anche se, dati alla mano, gli Stati Uniti fanno eccezione: è probabile che la diffusione dello show inizierà una volta che tutti gli episodi saranno disponibili.

La serie animata è stato il fiore all'occhiello dell'iniziativa di ampio respiro “RiotX Arcane”, evento in corso per tutto il mese di novembre 2021, interamente dedicato al gioco sviluppato da Riot Games fin dal 2009 e occasione di incontro virtuale per tutti gli appassionati. Il successo della serie di Alex Yee e Christian Linke, creative designer e creative director di “League of Legends”, potrebbe essere solo l'inizio di una più lunga collaborazione tra la piattaforma e la società di sviluppo di videogiochi che potrebbe pensare a nuovi contenuti focalizzati su altri personaggi dell'universo.