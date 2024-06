The Chosen, al cinema primi due episodi della quarta stagione su Gesù

Dal 14 al 18 giugno Uci Cinemas proietterà in esclusiva, e in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali, il cult mondiale nato negli Stati Uniti da un crowdfunding

The Chosen, serie tv sulla vita di Gesù e ormai cult mondiale, arriverà nei cinema. Dal 14 al 18 giugno Uci Cinemas proietterà in esclusiva, e in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali, i primi due episodi dell’attesissima quarta stagione. Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, la serie vanta tra i protagonisti Jonathan Roumie nei panni di Gesù, Shahar Isaac nel ruolo di Simon, Elizabeth Tabish nei panni di Maria Maddalena, Paras Patel nel ruolo di Matteo, Noah James nei panni di Andrea e Vanessa Benavente nel ruolo di Maria, madre di Gesù. Nella nuova stagione, i nemici di Gesù si avvicinano, mentre i suoi seguaci faticano a tenere il suo passo, lasciandolo solo. Nel frattempo, avvertendo una minaccia nella crescente influenza di Gesù, i leader religiosi si alleano con gli oppressori romani. Mentre i semi del tradimento vengono piantati e l’opposizione al messaggio di Cristo diventa violenta, Gesù non ha altra scelta che chiedere ai suoi seguaci di alzarsi e di camminare al suo fianco.