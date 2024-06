La coppia della porta accanto, trama e cast della serie TV

La miniserie britannica, in sei episodi, va in onda in prima visione su Rai 2 mercoledì 5 e giovedì 6 giugno. Basata sulla serie olandese Nieuwe Buren, a sua volta adattamento di un romanzo di Saskia Noort, è diretta da Dries Vos

C'è la fedeltà, ci sono in tradimenti, gli scambi di coppia e l'aborto al centro de La coppia della porta accanto, miniserie britannica in prima visione su Rai 2 mercoledì 5 e giovedì 6 giugno. Titolo originale The couple next door, è basata sullo show olandese New Neighbours. Che, a sua volta, adatta un romanzo di Saskia Noort.

La coppia della porta accanto, la trama

Evie (Eleanor Tomlinson) lavora come maestra in un asilo religioso, il marito Pete (Alfred Enoch) è un giornalista. Quando si trasferiscono in un tranquillo sobborgo del Regno Unito, i due fanno conosenza dei nuovi vicini, l'istruttrice di yoga Becka (Jessica De Gouw) e il poliziotto Danny (Sam Heughan), una coppia non monogama che rifiuta le regole della società.

Nonostante la sua vita e il suo passato da "brava ragazza", ben presto Evie si trova coinvolta in quel mondo, fatto di un piacere mai provato e di un risveglio sessuale. Tutto accade dopo un aborto spontaneo: Evie trova conforto nei suoi vicini, cambia stile di vita, e finisce per coinvolgere anche il reticente Pete.

Ben presto, però, le cose si complicano. In una trama che esplora le zone grigie, affronta i tabù e ridefinisce il giudizio, i quattro protagonisti si trovano intimamente coinvolti in qualcosa di più grande. Specialmente quando, a complicare le cose, ci si mettono uno stalker, un consigliere locale corrotto, una pistola e una gravidanza a sorpresa.