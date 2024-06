Belgravia - The Next Chapter, la serie tv da oggi su Sky

Dai creatori di Downton Abbey e The Gilded Age, il sequel del period drama ideato e scritto da Julian Fellowes. Dal 5 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Con Ben Wainwright, Harriet Slater, Toby Regbo e Hannah Onslow

Un mondo pieno di balli sfarzosi, di abiti eleganti, palazzi maestosi, ma anche di rigide regole imposte dall’alta società: Belgravia - The Next Chapter, la nuova serie Sky Exclusive, riprende la narrazione degli avvenimenti del lussuoso district londinese trent’anni dopo le vicende dello show originale, Belgravia, tratto dall’omonimo romanzo di Sir Julian Fellowes, creatore anche di Downton Abbey e The Gilded Age (entrambi disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW). La nuova serie, con protagonisti Ben Wainwright e Harriet Slater, è in arrivo il 5 giugno in esclusiva su Sky (in onda ogni mercoledì con due nuovi episodi su Sky Serie) e in streaming solo su NOW.