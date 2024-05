Sono terminate a Cinecittà World a Roma le riprese dei nuovi episodi di Din Don 8 e 9, con Enzo Salvi , Maurizio Mattioli e, protagonista femminile, Crisula Stafida nel ruolo della simpatica Gina. Nei loro iconici ruoli di preti sui generis, infatti, Salvi e Mattioli si cimentano in nuove irresistibili avventure nel seriale prodotto da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, che ha conquistato il pubblico italiano sin dal 2018 su Italia 1 e ha goduto di tantissime repliche e buoni ascolti anche su Cine34, confermandosi un fortunato e piacevole prodotto di library.

Per la regia di Raffele Mertes, i nuovi TV movie della saga di Italia 1 annoverano nel cast anche Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Nicole Murgia, Marina Marchione, Angelica Massera e Marco Milano, più le speciale guest, tra gli altri, Corinne Clèry, Massimo Ceccherini, Nico Di Renzo (Pedro del duo comico Pablo e Pedro), Samira Lui (in tv al Grande Fratello e nella nuova edizione de La ruota della fortuna), Gegia e Alessandro Di Carlo.

Mentre Crisula Stafida, anche protagonista di Ricci e Capricci, sitcom di La5 presto in onda con la quinta stagione, si rivela una grande conferma su più progetti, in quanto tornerà presto su Canale 5 nella miniserie Fragili, storia molto toccante che parla di anziani, conflitti fra diverse generazioni, cohousing tra giovani e meno giovani e integrazione generazionale dove in cui affiancherà Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Irene Ferri e Raniero Monaco di Lapio.

Nelle prossime settimane saranno in onda invece su Italia 1 anche gli episodi 6 e 7 di Din Don, girati in Trentino e che vedono la partecipazione speciale di Rocco Siffredi.