Grey’s Anatomy 20, la data di uscita su Disney+ del medical drama

La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato che il ventesimo capitolo del medical drama tra i più amati della storia della televisione approderà in Italia il 25 aprile 2024. Ecco cosa sapere del nuovo atto della saga ambientata allo Grey Sloan Memorial

La data da segnarsi in agenda è quella del 25 aprile 2024, giorno in cui il nuovo atto della saga televisiva arriverà in Italia. L’attesissima ventesima stagione di Grey’s Anatomy sarà rilasciata settimanalmente, con nuovi episodi in uscita ogni giovedì. Lo show, come è noto, segue un gruppo di medici che lavorano al Grey Sloan Memorial e che qui si trovano quotidianamente ad affrontare decisioni di vitale importanza, dove con “vitale” s’intende letteralmente vitale: sono infatti decisioni di vita o di morte. I medici protagonisti confidano l’uno nell’altro, si alleano, stringono amicizie più forti di un legame di sangue. Spesso, infatti, scoprono che quella è più di una semplice amicizia, e non solo intendendo dire che dall'amicizia nasce l'amore: anche quando quest'ultimo non fa capolino, qualcosa di indescrivibile lega questi personaggi (come spesso accade in ambienti particolari ed emotivamente assai coinvolgenti come può essere appunto un ospedale).

Il ventesimo capitolo del medical drama tra i più amati della storia della televisione arriverà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dove sono già disponibili per lo streaming le diciannove stagioni precedenti.

Si unisce al cast della ventesima stagione anche Freddy Miyares, che interpreta il ruolo di Dorian, un paziente che è stato coinvolto in un grave incidente e tenta in ogni modo di lottare per il suo futuro.

La dottoressa Beltran farà di tutto per salvare vite e offrire le cure qualità, le migliori che lei possa erogare. Questo personaggio non abbandona mai la sua volontà di spingersi oltre i limiti.

Invece Natalie Morales arriverà per questa stagione al Grey Sloan Memorial Hospital per interpretare il personaggio di Monica Beltran, un chirurgo pediatrico il cui pragratismo e lucidità la precedono, rendendola una delle migliori nel suo campo.

Jessica Capshaw torna nel ruolo di Arizona Robbins

La ventesima stagione della serie televisiva Grey's Anatomy, composta da dieci episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da ABC a partire dal 14 marzo 2024.

In Italia la serie viene trasmessa da Disney+ dal 25 aprile 2024.

Il primo episodio, che sarà disponibile dai 25 aprile in streaming su Disney+, si intitola Abbiamo appena iniziato (titolo originale: We've Only Just Begun) ed è diretto da Kevin McKidd e scritto da Meg Marinis.

La prima puntata inizia in medias res (segue un piccolo spoiler della scena iniziale), mostrando un’auto senza conducente che arriva a tutta velocità giù per il vialetto dell’ospedale e si schianta contro l’ambulanza. Il passeggero che si trova sul sedile posteriore sta testando il prototipo del veicolo, ma qualcosa va storto…

Il secondo episodio si intitola Tieni la famiglia vicina (titolo originale: Keep the Family Close), il terzo Camminando sull’oceano (titolo originale: Walk on the Ocean) e il quarto Baby, posso tenerti? (Baby, Can I Hold You).