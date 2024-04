Crazy Baby Playground, 5 piccole canaglie protagoniste su DeAJunior

Dove passare il pomeriggio con gli amici dopo scuola se non nel “baby playground” più divertente al mondo? I gemelli Emma e Otto, Arianna, Valerie e Alessio sono i cinque bambini protagonisti della prima sitcom del canale DeAJunior per un target prescolare - ideata, scritta e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore - in onda dall’8 aprile su DeAJunior, canale 623 di Sky, canale 606 su Sky Glass, da lunedì al venerdì alle 19.25.



“I bambini in età prescolare fruiscono molti contenuti audiovisivi su diverse piattaforme e device, ma spesso si imbattono su contenuti per un target anagrafico più alto -racconta Alba Rondelli, Chief of Originals Officer KidsMe- Quindi la sfida era trovare un concept che parlasse in tutto e per tutto il loro linguaggio, un linguaggio idoneo e comprensibile per la fascia d’età prescolare. Ci sono voluti due anni per trovare il format, lo storytelling adatto e poi è nato Crazy Baby Playground, una sitcom che trasmette gioia, divertimento e permette ai bambini di guardarsi come allo specchio, con le loro imperfezioni, i loro capricci, la loro gioia di vivere, ambientato in un luogo, quello del playground, che gli permette di esprimere il loro essere bambini”.



Le cinque piccole canaglie, con tanti altri amici, sono pronte a vivere avventure divertentissime, tra scherzi, gag, risate e peripezie. Le loro diversità saranno spesso la chiave per risolvere situazioni spassose e imprevedibili. I baby birbanti dovranno fare anche i conti con due adulti sconclusionati: Luca, il bizzarro proprietario del playground e la perfida Alice, l’animatrice. Il cast artistico è formato da piccoli attori di età compresa tra i 7 e i 9 anni, molti dei quali esordienti. Ad interpretare la piccola Arianna, amante degli animali e della natura, c’è Elena Sophia Senise, che vanta già diverse esperienze nel mondo della tv, tra cui la fiction “Lea”. Il personaggio di Emma, promotrice del girlpower, è interpretato da Zelda Avallone, già volto di DeAJunior in MindfulCamp 2. Nel ruolo di Otto, gemello di Emma, ma caratterialmente opposto, c’è Achille Adriano Cesaroni, esordiente nella serialità televisiva come Domenico Grippo, che invece interpreta Alessio, amante della musica, in particolare del flauto e Serena Stecca nel ruolo di Valerie, cinica, colta e intelligente, veste sempre in modo raffinato. Completano il cast artistico Federico Le Pera, nella parte di Luca e Beatrice Coppolino nel ruolo di Alice, l’animatrice. In questa stagione tra i tanti amici che passano dal playground ci sono anche i DinsiemE, una delle coppie di creators più amata dai bambini. Erick e Dominick metteranno alla prova i protagonisti in divertenti challenge.



Come da consuetudine KidsMe affianca al lato entertainment quello educational. In questa stagione Crazy Baby Playground dedica una puntata speciale all’educazione stradale. L’obiettivo è sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori di convivenza responsabili come muoversi in sicurezza a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale. Comportamenti che l’episodio della sitcom promuove per educare i giovani a una cittadinanza consapevole. I protagonisti della serie, tra gag, pratica e avventure impareranno la cultura della sicurezza in strada, con l’aiuto di un simpatico Vigile e le piccole negligenze, in buona fede, di Luca! Crazy Baby Playground è una produzione originale KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo nata nel 2020 che produce sia per i canali DeAKids e DeAJunior sia per altri broadcaster e piattaforme italiane e internazionali.



La serie è stata sviluppata dallo stesso gruppo creativo che ha lavorato a New School, serie internazionale di grande successo distribuita anche da BBC. Per questo motivo KidsMe ha affidato anche la regia della serie a Edoardo Palma, già regista delle serie New School, Whatsanna e One Wish per DeAKids. Crazy Baby Playground è disponibile on demand su Sky. Il canale DeAJunior, inoltre, è anche disponibile in streaming su NOW.