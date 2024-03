Oh Yeong-su, l’attore di Squid Game condannato per molestie sessuali

L'attore è stato condannato a otto mesi di carcere con sospensione della pena dal tribunale distrettuale di Suwon che gli ha inoltre ordinato di partecipare a un programma di 40 ore contro la violenza sessuale per aver molestato una donna in due occasioni

La 79enne star coreana, interprete del personaggio "001", nella serie Tv Netflix "Squid Game", è stata condannata per molestie sessuali in un caso risalente al 2017. Oh Yeong-su è stato condannato a otto mesi di carcere con la sospensione della pena dal tribunale distrettuale di Suwon, e ha inoltre l'obbligo di partecipare ad un programma di 40 ore contro la violenza sessuale.

All'epoca dei fatti risalenti al 2017, l'attore di fronte alle accuse ha sempre negato la sua colpevolezza. E in una dichiarazione rilasciata alla tv coreana Jtbc aveva dichiarato di aver solo "tenuto la mano lungo la strada per il lago", spiegando successivamente che le scuse rivolte alla donna non erano affatto un'ammissione di colpa.