Power Rangers, Amy Jo Johnson critica Austin St. John su X

Online tiene banco la polemica tra le due ex star della serie televisiva nata da affermazioni dello statunitense a proposito del dittatore della Germania le cui massime sarebbero un buono spunto per una linea di magliette sui guerrieri della storia (secondo lui)



Per molti personaggi pubblici, dai politici ai volti dello star system, X continua ad essere l'arena principale dove scambiarsi messaggi, avviare conversazioni e dibattiti, esprimere posizioni su un determinato argomento che possono essere lette da una platea vastissima e globale.

Amy Jo Johnson, l'attrice e musicista statunitense che è nota al pubblico per i suoi ruoli in numerosi prodotti per il cinema e per la tv e soprattutto per la serie televisiva Power Rangers, ha usato il social media per diffondere brevi esternazioni dal tono critico nei confronti di Austin St. John, suo storico compagno di set ai tempi dello show.

Johnson ha espresso il suo parere negativo su alcune dichiarazioni dell'attore il quale ha affermato di voler realizzare una linea di magliette con stampate le massime dei guerrieri del passato che includono alcune frasi attribuite ad Adolf Hitler. L'idea non è stata recepita bene dalla ex Pink Ranger che è stata sostenuta da molti utenti della piattaforma social.

La polemica su X sulle magliette “Certe persone dovrebbero avere un agente” ha scritto su X Amy Jo Johnson, un post criptico che, però, ha un destinatario e che non è sfuggito ai fan dei Power Rangers della tv che, anche a distanza di molti anni dalla loro stagione di successo, sono ancora molto attenti alle mosse, alle apparizioni e ai progetti dei beniamini dello show che ha conquistato i cuori dei ragazzi degli anni Novanta e non solo.

L'attrice, che aveva attirato l'attenzione con la sua uscita misteriosa, è tornata a postare sulla piattaforma a un giorno di distanza da quel primo messaggio, chiarendo che dal primo momento si riferiva a “Red Ranger”, il Primo Red Ranger (o Power Ranger rosso) che sul piccolo schermo aveva il volto di Austin St. John.

L'attore a fine febbraio nel corso di una conversazione con Jim Cummings registrata all'interno del podcast Toon'd In!, aveva parlato a lungo della sua carriera e dei suoi attuali progetti. In quel contesto aveva accennato all'idea di lanciare una linea di abbigliamento, nello specifico, di magliette a tema grandi guerrieri della storia, da quelli buoni a quelli cattivi, nessuno escluso.

Tra questi, selezionati lungo tutto l'arco della storia a partire dall'età dei greci, sarebbe comparso anche Adolf Hitler, scelto perché “era un demone sotto steroidi con delle battute piuttosto buone”. L'affermazione non ha avuto repliche nel corso del podcast e i presentatori si sono limitati ad annuire, come prova la registrazione filmata disponibile su YouTube.

L'idea non è piaciuta ad Amy Jo Johnson che ha ascoltato il podcast o è venuta a conoscenza dell'iniziativa dell'ex collega in altro modo. Nel suo secondo post su X ha scritto che non è così che ricordava Red Ranger. leggi anche Power Rangers: Una volta e per sempre, il trailer della reunion

I fan contro Red Ranger Mentre si attendono sviluppi sul nuovo business dell'ex stella della serie televisiva per ragazzi, i fan sono insorti contro l'attore facendo diventare virali le sue dichiarazioni e il filmato del podcast in cui sono state rilasciate.

In molti si chiedono come sia possibile non prendere le distanze dal Führer della Germania, un personaggio politico condannato dalla storia. St. Johns ritiene che, in questa operazione, ciò che conta è guardare al passato prendendo di ogni sua figura ciò che si può.

Nessuna implicazione morale, dunque, per lo statunitense che quest'anno compirà cinquant'anni e che, dopo una stagione di successi, ha visto appannare la sua fortuna. L'ultimo lavoro oer la televisione dell'attore ed esperto di arti marziali risale al 2020, la serie Power Rangers Beast Morphers, sempre parte del franchise. L'ultimo film nel 2019, A Walk With Grace di Nick Kellis.

Amy Jo Johnson è in pausa dalla recitazione da qualche tempo e attualmente si dedica ai fumetti – di cui è autrice – alla pittura e alle arti.

