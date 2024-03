Manhunt è incentrata sulla figura di Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico di Lincoln che viene incaricato di dare la caccia all’assassino del presidente. La serie, basata su fatti reali e composta da sette episodi, mescola elementi di thriller e drama e vanta un cast eccezionale guidato da Tobias Menzies. Prodotta da Apple Studios, è creata da Monica Beletsky: candidata all’Emmy per Fargo e The Leftovers – Svaniti nel nulla, in questo caso è anche showrunner e produttrice esecutiva. La serie è basata sul romanzo - bestseller del New York Times e vincitore dell’Edgar Award - Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer, scritto da James L. Swanson. Swanson è anche tra i produttori esecutivi. La regia dei primi due episodi è firmata da Carl Franklin.

La trama, quindi, ruota intorno all’omicidio di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti entrato in carica alla Casa Bianca il 4 marzo 1861. È la sera del 14 aprile 1865 quando, mentre si trova nel palco presidenziale del Ford's Theatre di Washington per assistere allo spettacolo Our American Cousin insieme alla moglie, qualcuno gli spara poco prima che cali il sipario. Il proiettile lo colpisce alla testa e lo ucciderà dopo poche ore di agonia. L’assassino è il famoso attore John Wilkes Booth, che riesce a scappare e far perdere le sue tracce. Parte subito la caccia all’uomo: guidata dal segretario alla guerra (e amico di Lincoln) Edwin Stanton, durerà 12 giorni. Durante le puntate di Manhunt seguiremo le indagini sul killer e, grazie a numerosi flashback, approfondiremo anche la storia delle persone coinvolte e il perché si è arrivati all’omicidio di Lincoln. Sullo sfondo ci sono anche gli effetti che la morte del presidente ha sul Paese che governava. Un Paese scosso, che scopre come questo assassinio faccia parte di una cospirazione più ampia per tentare di indebolire l'Unione e ristabilire la Confederazione degli Stati del Sud.

Il cast

A vestire i panni del killer fuggiasco John Wilkes Booth è Anthony Boyle (Masters of the Air, Il complotto contro l'America). A dargli la caccia è Edwin Stanton, interpretato dal premio Emmy Tobias Menzies (The Crown, Game of Thrones, Outlander). Il presidente Lincoln è Hamish Linklater (La grande scommessa). Ci sono poi vari personaggi che incrociano Booth durante la sua fuga, come l’ex schiava Mary Simms al servizio del medico che cura la ferita del killer: a darle il volto è Lovie Simone (Greenleaf). Nel cast ci sono anche Will Harrison (Daisy Jones & The Six), Brandon Flynn (Tredici), Damian O'Hare (Hatfields & McCoys), Glenn Morshower (The Resident), Betty Gabriel (Clickbait), Matt Walsh (Veep), Lili Taylor (Six Feet Under), Patton Oswalt (A.P. Bio), Anne Dudek (Dr. House - Medical Division), Josh Stewart (Criminal Minds) e Spencer Treat Clark (Il gladiatore).

Quando escono gli episodi?

La miniserie uscirà domani, venerdì 15 marzo, su Apple Tv+. Saranno subito disponibili due episodi, poi ne verrà rilasciato uno a settimana fino al 19 aprile 2024. Riuscirà un celeberrimo fatto di cronaca accaduto quasi 160 anni fa a tenere ancora col fiato sospeso gli spettatori? Sarà questa la sfida di Manhunt, la serie thriller che promette di riaccendere l’interesse su un caso molto noto, andando oltre al chi è stato per far vedere anche il perché è successo e il come si è arrivati al killer, con un’indagine serrata senza l’aiuto della tecnologia o del Dna.