Manhunt, tutto sulla serie tv in uscita il 15 marzo

manhunt, tutto quello che sappiamo sulla serie tv

L’assassinio di Abraham Lincoln è il fulcro della nuova attesa produzione di genere thriller. La serie TV, basata su Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer di James L. Swanson, ripercorrerà le indagini riguardanti John Wilkes Booth

La serie TV, suddivisa in sette parti, vedrà Tobias Menzies interpretare Edwin Stanton. L’attre vanta due candidature ai Grammy Awards come Miglior attore non protagonista in una serie per Outlander e come Miglior attore in una serie drammatica per The Crown. Anthony Boyle sarà invece John Wilkes Booth, nel cast anche Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O’Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater.

La serie TV debutterà su apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente venerdì 15 marzo.