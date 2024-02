Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia, trama e cast della serie TV

Due puntate, per quattro episodi: Rai1 porterà in scena la vita di Goffredo Mameli, autore dell'Inno italiano nonché antesignana rockstar. Come una rockstar, Mameli morì a soli 21 anni, dopo aver combattuto in difesa della Repubblica Romana.

La miniserie Rai, in prima visione., racconterà la sua vita e la sua figura. Lo farà sotto la regia di Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo), in un mix di amore e di passione, di lotte e di ideali.

Mameli, la trama

La vita di Mameli fu breve, ma la sua memoria ancora oggi prosegue. E Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia racconta proprio questo. Racconta la sua vita, fortemente intrecciata agli eventi politici del 1800. Racconta di quando partì da Genova insieme ad altri trecento ragazzi, per supportare le cinque giornate del 1948. O di quando, nel 1949, partì con cinquecento patrioti per difendere Roma. Il suo ardore era tale da ispirare intere generazioni. Combattè e si battè, Mameli. Ma compose anche l’Inno alla grande manifestazione dell’Oregina, incontrò e strinse una profonda amicizia con Nino Bixio, e fu pupillo di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Fino a quando, il 3 giugno 1949, fu ferito a morte. Chi gli sparò? Secondo alcuni, fu ferito per errore dalla baionetta di un compagno. Secondo altri, fatale gli fu il colpo di un fucile francese.