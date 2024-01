The Swarm - Il quinto giorno, tutto ciò che c'è da sapere

Mercoledì 10 gennaio debutta in prima serata su Rai 2 la serie TV tedesca, tratta dal romanzo Il quinto giorno di Frank Schätzing. Di genere thriller catastrofico, ha per protagonisti i mari con le loro creature

Eco-thriller paranormale, The Swarm - Il quinto giorno avrebbe dovuto essere un film. Invece, è diventata una minisere in otto episodi, presentata in anteprima alla Berlinale e in arrivo su Rai 2 da mercoledì 10 gennaio.

The Swarm - Il quinto giorno, chi sono i veri mostri?

Basata sul romanzo che lo scrittore tedesco Frank Schätzing ha pubblicato nel 2004, e che in Italia è uscito col titolo Il quinto giorno, The Swarm - Il quinto giorno è una produzione internazionale con in sé tanta Italia. Tutti i luoghi che si vedono nello show sono stati infatti ricreati nel nostro Paese. Anche quando parlano di Canada, di Perù o di altri angoli di mondo. Di cosa tratta? Di mostri. Dove i mostri, però, siamo noi. Al centro della vicenda troviamo un gruppo di scienzati, chiamati a indagare su inquietanti eventi che stanno sconvolgendo i mari e gli oceani: balene e orche che rovesciano imbarcazioni uccidendo i loro uomini, ghiaccio-metano che si riversa in superficie, meduse che invadono i canali veneziani, vermi d'una specie sconosciuta che colonizzano i fondali della Groenlandia arrivando a causare uno tsunami. Giorno dopo giorno, la vita peggiora. Ma nessuno saembra accorgersene. Fino a quando alcuni scienziati individuano un collegamento tra gli eventi, e provano a parlare con i capi dei governi. Il mare si sta ribellando, come le sue creature. E, tutto, sembra avere un unico obiettivo: uccidere l'uomo, a sua volta responsabile dell'uccisione del pianeta.