Mindhunter 3, David Fincher sta pensando alla terza stagione

Il folto stuolo di fan di Mindhunter stanno trattenendo il respiro dopo un inaspettato aggiornamento sulla sorte dello show di Netflix che è stato cancellato prematuramente. Forse Mindhunter 3 si farà, almeno così dice l'attore Holt McCallany, che ha interpretato l'agente dell'FBI Bill Tench nelle prime e per adesso uniche due stagioni della serie televisiva. McCallany ha affermato che David Fincher starebbe valutando di fare resuscitare lo show, producendo una terza stagione. “Dopo la sua interruzione prematura da parte del servizio di streaming alla fine della seconda stagione, uscita nell'agosto 2019, il drama ha acquisito uno status quasi leggendario tra gli spettatori televisivi che regolarmente lo considerano, insieme a The OA, come il miglior programma che Netflix ha cancellato prematuramente”, scrive Jason Stolworthy in un articolo apparso nelle scorse ore sull’Independent. Potrebbe quindi non essere tutto perduto. In una recente intervista con Awards Daily, Holt McCallany ha dichiarato: "Ho sentito dire che David ci ha pensato. Non sto dicendo che tornerà, ma quello che sto dicendo è che, se tornerà, io tornerò con esso. Potete considerarlo fatto, ma dipenderà da ciò che David vuole fare”. L’attore riconosce che una terza stagione è "probabilmente improbabile" (!) poiché "sono passati alcuni anni", tuttavia ha aggiunto: "Ma anche solo il fatto che ci stia pensando è un segno di speranza". The Independent ha contattato Fincher per un commento, che però non è ancora pervenuto (e magari non arriverà mai, vi terremo aggiornati).

La storia di due agenti dell'FBI



Mindhunter segue due agenti dell'FBI (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) e una psicologa (Anna Torv) che avviano un progetto di ricerca per profilare serial killer al fine di comprenderli meglio.

Nel febbraio 2023, David Fincher ha dichiarato riguardo alla decisione del servizio di streaming di interrompere lo show: "È molto costoso e, agli occhi di Netflix, non abbiamo attirato abbastanza pubblico per giustificare tale investimento per la terza stagione". Ha aggiunto: "Hanno corso rischi per far partire lo show, mi hanno dato i mezzi per fare Mank come volevo farlo, e mi hanno permesso di avventurarmi su nuovi percorsi con il film The Killer", ha detto il celebre cineasta.

In un'intervista precedente rilasciata al magazine americano Vulture, Fincher ha definito la produzione "grande”, dicendo “che richiede molto tempo". E in quell'occasione aveva aggiunto che lo show era "probabilmente" concluso. Nello stesso articolo di Vulture, però, un portavoce di Netflix ha dichiarato che, mentre un terzo capitolo non era attualmente in lavorazione, potrebbe accadere "forse tra cinque anni". Quindi le speranze non muoiono, anzi.