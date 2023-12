Rick and Morty 7, nell'ultimo episodio Morty è adulto

Sullo schermo prendono forma diverse rappresentazioni legate alle ansie di Morty. Non riuscendo a sfuggire al varco e constatando di essere ancora imprigionato nonostante i ripetuti tentativi, Morty, in collaborazione con Rick, giunge alla conclusione che i loro sentimenti di incertezza non sono fondamentali, e decidono quindi di procedere, spezzando il presente e lanciandosi in nuove avventure.

L'ultimo episodio di Rick and Morty 7 ha riservato una sorpresa ai fan: per la prima volta, Morty si è mostrato in età adulta.

La versione anime

La stagione 7 di Rick and Morty è finita, ma non bisognerà attendere a lungo per vedere le avventurose vicende dei due. Nel 2024 uscirà infatti la versione anime della serie, inizialmente prevista per il 2023. La sitcom anime fantascientifica porta la firma di Takashi Sano, mentre la produzione è di Studio Deen e Sola Entertainment e Telecom Animation Film per Adult Swim. Cosa racconterà? Rick and Morty: The Anime sarà simile alla serie animata originale, e si concentrerà sulle avventure di Rick Sanchez e di suo nipote Morty. Una data d'uscita ancora non esiste, ma è presumibile che arrivi nei primi mesi dell'anno.