Uno splendido errore è stata rinnovata: la stagione 2 si farà

I fan della serie aspettavano la notizia del rinnovo fin dall'arrivo in streaming dello show: cosa succederà ora che Jackie ha deciso di seguire lo zio a New York?

Netflix ha rinnovato Uno splendido errore per una seconda stagione.

La serie è basata sull'omonimo romanzo di Ali Novak, ed è prodotta dalle menti di The Kissing Booth (serie di film di successo targati Netflix).

Del resto, la stagione d'esordio di Uno splendido errore - che col suo triangolo ricorda molto L'estate nei tuoi occhi - ha lasciato aperti moltissimi interrogativi.

Di cosa parla Uno splendido errore

Uno splendido errore segue la quindicenne di Manhattan Jackie Howard, costretta a cambiare vita dopo aver perso in un incidente d'auto i genitori e la sorella. Lasciata New York, Jackie arriva nella chiassosa famiglia dei Walter: qui vive la sua tutrice, migliore amica della mamma e madre a sua volta di uno stuolo di ragazzi. L'unica preoccupazione di Jackie è trovare un modo per entrare a Princeton, ora che ha lasciato la sua prestigiosa scuola newyorchese per studiare in un liceo di campagna. Tuttavia, i suoi nuovi "fratelli" non le rendono la vita facile. I più piccoli la prendono di mira con scherzi e dispetti, i più grandi si innamorano di lei. Così, senza rendersene conto, Jackie si trova col cuore diviso a metà: da una parte c'è l'affidabile e studioso Alex, dall'altra il misterioso e tormentato Cole.