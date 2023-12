Kate Micucci di The Big Bang Theory operata di cancro ai polmoni

L'attrice e comica statunitense ha rivelato i dettagli della sua operazione in un video pubblicato su TikTok in cui racconta l'esito dell'intervento e affronta con leggerezza questo momento complicato. “È strano, non ho mai fumato una sigaretta in tutta la mia vita”

“Questo non è un TikTok, è un sick tok”, ha detto rivolgendosi ai suoi follower sulla piattaforma di video sharing Kate Micucci che ha approfittato di un gioco di parole (in inglese, sick significa malato) per annunciare di essere stata operata da poco di cancro ai polmoni.

L'attrice americana, volto di The Big Bang Theory e molte altre serie tv, ha fatto sapere di stare bene e nel breve video ha raccontato i dettagli sulla sua condizione di salute e sull'intervento che la terrà lontana dagli impegni per alcune settimane.

Micucci: “Fortunata, il cancro è stato preso in tempo” “È strano, non ho mai fumato una sigaretta in tutta la mia vita” ha detto Kate Micucci guardando nella camera del suo smartphone nel video condiviso su TikTok diventato virale tra i suoi fan che l'hanno seguita al cinema e in tv in numerosi lavori negli ultimi quindici anni.

La quarantatreenne, nota per i suoi tanti ruoli comici, parlando nel suo letto di ospedale, con addosso il camice riservato ai pazienti, ha descritto cosa le è accaduto da quando le è stato diagnosticato un cancro ai polmoni, operato in tempo, per fortuna.

“È stata una sorpresa ma è una cosa che può capitare”, ha detto Micucci che ha aggiunto di sentirsi fortunata poiché il tumore è stato individuato presto ed asportato.

Con la consueta leggerezza che l'ha fatta apprezzare dai tanti suoi fan, l'interprete di Lucy in The Big Bang Theory ha rassicurato tutti sul fatto che sta bene, tutto sommato, ma dovrà stare a riposo per un po', ragion per cui nelle prossime due settimane farà tutto più lentamente per tornare operativa presto. leggi anche The Big Bang Theory, in arrivo una serie TV tratta dal suo universo

Kate Micucci al cinema e in tv

Al termine del suo video messaggio, Kate Micucci si è fatta riprendere intenta a fare i primi passi post intervento, mentre trasportava in giro per i corridoi dell'ospedale l'asta porta flebo.

Nella sua passeggiata ha posto l'attenzione sui dipinti appesi sulle pareti della struttura che l'hanno colpita in quanto anche lei è una pittrice e nel video non ha mancato di aggiungere che vuole tornare presto a dipingere.

Kate Micucci è, infatti, un'artista oltre che una comica di talento. In tv è entrata nei cuori del grande pubblico con i suoi ruoli nella popolare The Big Bang Theory, dove ha recitato per diversi episodi a partire dalla settima stagione, e in Scrubs - Medici ai primi ferri, dove recitava strimpellando l'inseparabile ukulele. Nella sua filmografia anche parti per il grande schermo con Clerks III del 2022 come ultimo ruolo in ordine di tempo. Come doppiatrice ha invece prestato la voce a Velma nella versione originale della serie animata Scooby Doo del 2015. Nel 2020 l'attrice ha avuto il suo primo figlio, nato dal matrimonio col musicista e cantautore americano Jake Sinclair.