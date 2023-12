"Odio il Natale", la seconda stagione: dov’eravamo rimasti

Disponibile dal 7 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). il nuovo capitolo della serie con Pilar Fogliati nei panni di Gianna, la protagonista che lo scorso anno aveva avuto 24 giorni di tempo per trovare un uomo da portare alla cena della Vigilia con la sua famiglia. Qualcuno alla fine si era presentato, ma allo spettatore non era stata svelata la sua identità. Ecco cosa sappiamo dei nuovi episodi, dalla trama ai nuovi personaggi

Sullo sfondo della laguna veneta, a Chioggia, la protagonista Gianna decide che troverà in 24 giorni un uomo che la accompagni alla cena di Natale con la sua famiglia. La ragazza, infermiera trentenne, si imbatte in alcuni personaggi eccentrici, a volte sgradevoli, oppure troppo giovani, ma conosce anche un uomo che la fa riflettere molto e, soprattutto, sembra non accorgersi di una persona speciale che le è accanto tutti i giorni. Alla fine, arrivati alla cena della Vigilia, Gianna dice alla sua famiglia: "Sto aspettando una persona importante, una persona che mi ha insegnato che spesso siamo pieni di preconcetti e che dovremmo mettere tutti un po’ di poesia nelle nostre vite". A quel punto suona il campanello, ma lo spettatore può vedere solo la protagonista aprire la porta e sorridere e, dopo uno stacco di scena, Gianna che cammina per le strade di Chioggia.

La trama di Odio il Natale 2

Dalla fatidica sera del campanello è passato un anno, e Gianna non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle. Ma sarà proprio il Natale, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che metterà fine alla sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, riparte invece un nuovo countdown: Gianna sa di aver bisogno della magia delle feste per riconquistare il suo ex e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, sistema ogni cosa. Una cena che, quest'anno, deve organizzare lei e porta con sé più di un imprevisto.