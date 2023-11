Cape Fear, uscirà la serie basata prodotta da Scorsese e Spielberg

È in fase di sviluppo una serie televisiva ispirata al film "Cape Fear”. Lo show sarà prodotto dalla Universal e vedrà coinvolti nel progetto Martin Scorsese, Steven Spielberg e Nick Antosca. Questa serie ha una portata storica perché, in sviluppo com’è presso UCP (una divisione di Universal Studio Group) e Amblin, segnerebbe la prima collaborazione televisiva tra Scorsese e Spielberg

I due celeberrimi registi americani saranno i produttori esecutivi, insieme a Nick Antosca, che è anche lo showrunner. Antosca è noto per aver creato drammi crime e horror come Channel Zero, The Act e Brand New Cherry Flavor. Tra gli altri produttori esecutivi, ci sono Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television e Alex Hedlund di Eat the Cat.