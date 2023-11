Suburraeterna, è su Netflix il sequel di Suburra: dov’eravamo rimasti

Com’era finito Suburra?

All’inizio dell’ultima puntata di Suburra Angelica si sveglia in ospedale dopo aver perso la bambina che aspettava da Spadino. Cinaglia va al convento per cercare di far ragionare la moglie che vuole denunciarlo ma alla fine la uccide inscenando un suicidio. Aureliano ha un appuntamento con Sibilla e Badali per contrattare, il padre del siciliano però uccide l’anziana contabile e dà fuoco a tutto per eliminare un faldone di Samurai che contiene informazioni sulla sua famiglia: tuttavia il documento è già nelle mani di Cinaglia. Spadino porta via di nascosto Angelica dall’ospedale per andare a casa del suocero: l’uomo li accoglie e fa credere a Spadino di essere dalla loro parte dando in realtà appuntamento a Manfredi per ucciderlo. Angelica capisce che è una trappola e riesce ad avvertire Nadia che a sua volta chiama Aureliano. Spadino viene circondato dai suoi familiari e dal fratello nel deposito di uno sfasciacarrozze, ma arriva Aureliano con la sua auto a disperdere il gruppo. Dopo una sparatoria Spadino si ritrova disarmato e Aureliano a corto di munizioni. I due si scambiano un lungo sguardo, poi Aureliano gli dice addio ed esce dal suo nascondiglio uccidendo tutti i superstiti e venendo ferito a morte. Spadino uccide suo fratello Manfredi e decide di allontanarsi per sempre dalla famiglia. Nel frattempo il Papa ufficializza il Giubileo straordinario che si terrà a Roma entro qualche mese e Badali e Cinaglia prendono nuovi accordi. Spadino comunica ad Angelica che non tornerà a casa con lei perché non ha più bisogno della sua famiglia e non può darle l'amore che merita. Nell'ultima scena un flashback mostra ciò che è successo in barca la mattina: Spadino tiene tra le braccia il corpo senza vita di Aureliano e lo accarezza prima di dirgli addio, gettandolo in mare vicino alla sorella Livia.