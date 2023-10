Senna, al via le riprese della miniserie Netflix

La produzione della serie in sei episodi che racconterà gli aspetti più intimi e personali della vita del tre volte campione del mondo di Formula 1 è stata avviata a San Paolo

Un mito immortale dello sport torna a rivivere a 30 anni dalla sua tragica scomparsa in una nuova miniserie Netflix. La piattaforma streaming visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick ha annunciato il via alle riprese di Senna, nuova produzione che ha l'ambizione di raccontare la storia del più iconico tra i piloti di Formula 1.

Senna, la trama Senna sarà una miniserie in sei episodi che scaverà nel profondo dell'animo del pilota per scovare l'uomo, guidando lo spettatore tra i suoi momenti di gioia e quelli più difficili, dipingendone la forza e la capacità di superare gli ostacoli ed esplorando la sua personalità e le sue relazioni personali. Il racconto partirà dall'inizio della carriera agonistica del tre volte campione di Formula 1, quando si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, per concludersi con il tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino. vedi anche David Beckham, il racconto delle ossessioni nella docuserie Netflix

SENNA, IL CAST Nel cast, con il brasiliano Gabriel Leone nel ruolo di Senna, ci saranno Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. Oltre agli attori brasiliani, anche Kaya Scodelario, già annunciata precedentemente, insieme a Matt Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion prendono parte al progetto.

RIPRESE AL VIA A SAN PAOLO La produzione e una parte degli attori sono appena arrivati in Brasile, dove le riprese si terranno a San Paolo e Angra dos Reis nello stato di Rio de Janeiro. Alcune scene della miniserie, che è una delle produzioni più ambiziose e innovative di Netflix Brasile ed è prodotta da Gullane, sono già state girate in Argentina e Uruguay. Dopo aver completato le riprese in Brasile, si sposteranno nel Regno Unito. vedi anche Robbie Williams, il nuovo trailer svela la data di uscita della serie

VICENTE AMORIM SHOWRUNNER E REGISTA Con la direzione generale di Vicente Amorim, che è anche showrunner e regista, e la regia di Julia Rezende, Senna è prodotto da Gullane in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota.