Dall’affermazione con i Take That al successo da solista come uno dei più grandi showman del mondo dello spettacolo. Robbie Williams è uno dei massimi rappresentanti del brit pop. L’omonima docuserie Netflix ripercorrerà la carriera della voce di Angels con immagini inedite e interviste che permetteranno una conoscenza più approfondita della sua vita.

robbie williams, la docuserie in arrivo mercoledì 8 novembre

Robbie Williams è il titolo della docuserie che racconterà oltre trent’anni di carriera sempre sulla cresta dell’onda. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il trailer ufficiale del lavoro diretto da Joe Pearlman e prodotto dai collaboratori di Ridley Scott.

La docuserie sarà suddivisa in quattro parti e debutterà mercoledì 8 novembre. Il lavoro partirà dai tempi dei Take That, Robbie Williams ha raccontato: “Quando sono entrato nei Take That avevo sedici anni. Era pazzesco. Ero al centro della cultura pop”.