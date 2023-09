È il 1991 quando i Take That arrivano sul mercato con Do What U Like conquistando immediatamente grande attenzione. Nel giro di poco tempo Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange e Robbie Williams si affermano coma una delle boy band di maggior successo di sempre regalando grandi hit, tra le quali Pray, Everything Changes e Back for Good.

approfondimento Serie TV, tutti i video