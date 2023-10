Lezioni di chimica, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Serie TV

Delitti ai tropici 3 - Sky Investigation. Dal 3 ottobre, con due episodi a settimana per un totale di otto, torna Delitti ai tropici . Gaelle sta per pronunciare il fatidico sì, quando un avvenimento misterioso mette a repentaglio le nozze, mentre Melissa è alle prese con uno stalker insistente. Le due agenti, che hanno una visione molto differente della legge, dovranno indagare per risolvere i misteriosi omicidi nell'isola caraibica della Martinica

Scott & Bailey 5 - Sky Investigation. Il 5 ottobre escono i tre episodi di Scott & Bailey 5 . Janet e Rachel indagano sul sinistro mondo del Darknet, dove è in corso un gioco spietato: un uomo sfida un altro all'omicidio, lasciando un segno di gesso sulla scena come prova. Dopodiché, il testimone viene passato al prossimo assassino. Riusciranno le due donne a fermare il perverso gioco?

Un’estate fa - Sky Atlantic. Dal 6, con due episodi a settimana, arriva il drama thriller Un’estate fa, con Claudia Pandolfi e Lino Guanciale. Elio è un avvocato con una bella famiglia, ma ha un segreto: nel 1990, partito per seguire Arianna, la ragazza di cui era innamorato, è stato ritrovato in stato confusionale, mentre la ragazza era scomparsa. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, l'uomo ha un incidente in auto. Perde i sensi, e al suo risveglio si ritrova nel 1990