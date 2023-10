Scott Pilgrim vs. The World è diventato un classico di culto. Basato sulla graphic novel Scott Pilgrim di Bryan Lee O'Malley, è uscito nel 2010. Al centro della trama troviamo Scott, un bassista di 22 anni che non ha mai avuto problemi a trovare una ragazza. Il problema, piuttosto, è "sbarazzarsene". Quando però a innamorarsi è lui, della bella Ramona Flowers, scopre che la ragazza ha un esercito di ex fidanzati pronti a eliminarlo.

Ora, le avventure di Scott vivranno anche sul piccolo schermo. Il 17 novembre arriva su Netflix la serie animata Scott Pilgrim Takes Off. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Cosa sappiamo su Scott Pilgrim Takes Off

Michael Cera presta la voce a Scott, bassista innamorato. Mary Elizabeth Winstead a Ramona Flowers, la ragazza dei suoi sogni. Ci sono poi sette ex in cerca di vendetta: la mezza ninja Roxie Richter (Mae Whitman), la rockstar vegana Todd Ingram (Brandon Routh) , lo skateboarder Lucas Lee (Chris Evans), il pirata Matthew Patel (Satya Bhabha) e il loro leader Gideon Graves (Jason Schwartzman).

Nella serie animata, vediamo uno Scott pronto per la battaglia. Dopo aver corteggiato Ramona Flowers nei suoi sogni, sa che che deve sopravvivere alle persone più pazze con cui la ragazza è uscita per poter stare con lei nella vita reale.

L'universo di Scott Pilgrim è dunque in rapida espansione. Dapprima c'è stata la serie di fumetti di Bryan Lee O'Malley, seguita dal film cult di Edgar Wright e dal videogioco, fino al racconto in stile anime di Scott Pilgrim Takes Off, con tutto il cast di Scott Pilgrim. Vs The World. Il passaggio all'animazione, peraltro, ha permesso alla narrazione di espandersi e di osare.

"C'è una lunga sequenza di combattimento negli episodi 2 e 3 che, se fosse un film live-action, costerebbe più di Avatar", ha detto il co-sceneggiatore della serie BenDavid Grabinski a Empire. “Il non avere limiti è il vantaggio principale dell'anime, specialmente se lavori con una realtà come Science SARU. Se realizzassi un film live-action dello show che abbiamo prodotto, penso che sarebbe il film più costoso di sempre e che non basterebbero dieci anni".