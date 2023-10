007: Road to a Million, teaser e dettagli sulla serie ispirata a Bond

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie reality ispirata alla saga dell'agente segreto 007. Si intitola “007: Road to a Million” e sarà disponibile dal 10 novembre su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La star della serie TV "Succession", Brian Cox, è qui la mente che sta dietro il gioco e che detta le regole della competizione a tema Bond

È uscito il teaser trailer di 007: Road to a Million, l’attesissima serie reality ispirata alla saga dell'agente segreto 007. Sarà disponibile dal 10 novembre su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La star della serie televisiva Succession Brian Cox è qui la mente che sta dietro il gioco e che detta le regole della competizione a tema Bond.

Ha indetto una competizione con un premio da un milione di sterline in contanti. Lui sarà The Controller e controllerà - appunto - il destino dei concorrenti. Deciderà dove andranno le coppie e cosa dovranno fare. Sarà lui a porre le domande, controllando così la sfida intricata di ogni coppia.

“L’unica cosa che si frappone sulla loro strada sono io”, sentiamo dire a Cox nel video che anticipa ciò che vedremo nello show.

Il primo teaser trailer di 007: Road to a Million è stato rilasciato in occasione del James Bond Day, che viene celebrato il 5 ottobre. Potete guardare il video nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo, oppure in fondo.

Nel teaser trailer vediamo nove coppie di concorrenti che tentano di vincere un premio da 1 milione di sterline, un premio che chiaramente cambierebbe radicalmente le loro vite. La competizione che dovranno cercare di vincere prevede varie sfide che li porterà in giro per il mondo. Ciascuna di queste sfide è ispirata ai film della saga cinematografica di James Bond.

I concorrenti dovranno rispondere a dieci domande ideate da The Controller (interpretato da Brian Cox). Per ogni risposta corretta, la squadra incasserà una somma di denaro. Ma basta una sola mossa errata e i concorrenti saranno squalificati, con l'impossibilità di coronare il proprio sogno, quello di vincere il malloppo.

