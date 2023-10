C*A*U*G*H*T, ritirata serie tv con Sean Penn per guerra Israele-Hamas

La serie tv satirica australiana C*A*U*G*H*T, interpretata e prodotta da Sean Penn, è stata ritirata dal Marché International des Programmes de Communication in programma dal 16 al 19 ottobre a Cannes a causa della guerra tra Israele e Hamas. “Alla luce dell’attuale situazione in Israele, abbiamo preso la decisione di non presentare C*A*U*G*H*T al Mipcom quest’anno” ha dichiarato in un comunicato un portavoce di Fremantle, distributore internazionale del progetto. “In questo momento, i nostri cuori e i nostri pensieri sono rivolti ai nostri colleghi e partner in Israele e a tutte le persone colpite”. Come riportato da Variety, dunque, dopo gli attacchi a sorpresa di Hamas in Israele e la dichiarazione di guerra del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'organizzazione militare palestinese, la presentazione della commedia alla fiera, attesa il 18 ottobre in presenza di Penn, della star Matthew Fox e del creatore, scrittore e regista Kick Gurry, non si farà. Del resto Penn, già autore del documentario Superpower sull’invasione russa dell’Ucraina e sul presidente Volodymyr Zelensky, non ha mai nascosto le proprie idee su argomenti caldi di interesse politico internazionale.