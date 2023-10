Back to the 90's, il quiz sugli Anni 90 con gli attori di Un'estate fa

Federico Chiarini intervista il cast della serie tv Sky Original per cercare di capire quanto conoscono l'epoca in cui si sono dovuti calare. Sei esponenti della Gen Z alle prese con i mitici anni '90. Un'estate fa arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre

Come se la cava la Gen Z con gli anni ’90? Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Filippo Scotti, Martina Gatti, Tobia De Angelis e Antonia Fotaras sono sei esponenti di questa generazione, tre di loro sono nati dal 2000 in poi, gli altri tre comunque dopo il 1995. Ma entrando nel cast di Un’estate fa (LO SPECIALE) si sono dovuti misurare con il 1990 e un’epoca che a loro è giunta solamente attraverso racconti e un po’ di nostalgia vintage. Per mettere alla prova la loro preparazione su quegli anni, Federico Chiarini li ha sottoposti a una serie di quiz sulla musica, la televisione, gli oggetti in uso all’epoca. Come saranno andati? Potete scoprirlo guardando il video in testa a questo articolo.

Il quiz Back to the 90s In un gioco simpatico e divertente, gli attori della serie tv Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre, hanno dimostrato di essere piuttosto preparati sulla musica degli anni '90, di conoscere abbastanza bene anche i programmi televisivi di quei tempi e forse hanno avuto qualche difficoltà in più nel riconoscere e usare alcuni oggetti. Quello che emerge forte dal video (e dalla serie) è però soprattutto il clima di confidenza che si è sviluppato tra di loro, un gruppo di amici che non è poi così distante da quelli che riempivano le sale giochi nei Novanta.