Un'estate fa, i protagonisti Lino Guanciale e Claudia Pandolfi. VIDEO

Gli attori, interpreti della serie Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre, si confidano l'un l'altro scoprendo di avere qualcosa di inatteso in comune

Lino Guanciale e Claudia Pandolfi sono Elio e Costanza, i protagonisti di Un’estate fa, la serie Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre. I due si sono incontrati a riprese terminate per una chiacchierata davanti alle telecamere di Sky, che potete vedere nel video in testa a questo articolo.

Un tuffo negli anni '90 Un’estate fa è un tuffo negli anni ’90 e così, la chiacchierata tra l’attore e l’attrice non poteva che portare dritta ai ricordi più cari dell’adolescenza. Perché anche se tutto comincia con le domande sulla carriera, su come ha iniziato l’una (“questo lavoro ha scelto me”, racconta Claudia Pandolfi, che più avanti dice anche che il suo sogno da giovane era fare la ginnasta) e su come ha iniziato l’altro (un più classico “laboratorio teatrale alle superiore ad Avezzano”), la conversazione si fa sempre più personale.