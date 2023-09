È disponibile dal 21 settembre sulla piattaforma il capitolo conclusivo della serie creata da Laurie Nunn, composto da otto episodi con una puntata finale di 83 minuti. I protagonisti si ritrovano alle prese con una nuova scuola, mentre Maeve insegue il suo sogno negli Stati Uniti e Jean torna a lavorare dopo essere diventata di nuovo madre. Fra le new entry nel cast l’attrice australiana Hannah Gadsby e Dan Levy, vincitore di un Emmy come miglior attore non protagonista per "Schitt's Creek"

Dopo quattro anni di lacrime e risate alla Moordale Secondary School, cala il sipario su Sex Education. È disponibile da oggi 21 settembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la quarta e ultima stagione della serie creata da Laurie Nunn che ha saputo conquistare spettatori di tutte le età grazie al carattere fresco e anticonformista della storia di Otis, adolescente che si improvvisa consulente sessuale per i suoi amici grazie alle nozioni apprese dalla madre, terapista di fama nazionale. Il capitolo conclusivo è composto da otto episodi, con una puntata finale di 83 minuti.

Com'era finito Sex Education 3? Il colpo di scena finale della terza stagione non è stato da poco: la Moordale Secondary School, il liceo frequentato dai protagonisti, chiuderà. Otis ha fatto pace con la madre Jean dopo che quest'ultima è sopravvissuta a un'emorragia e ha avuto la bambina: incerta su chi sia il padre, nell'ultima puntata l'abbiamo vista leggere i risultati del test di paternità. Il protagonista ha finalmente iniziato una relazione con Maeve, ma lei ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per realizzare il sogno di diventare una scrittrice e lui, capendo l'importanza della sua scelta, non l'ha ostacolata. Jakob e sua figlia Ola si sono riconciliati, mentre la madre di Adam ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il marito e dedicarsi a se stessa. Adam ed Eric avevano reso pubblica la loro storia, ma quest'ultimo - dopo aver baciato un altro ragazzo durante il matrimonio di uno dei suoi cugini in Nigeria - ha deciso di interrompere la relazione a causa delle troppe insicurezze del fidanzato. Jackson ha capito di provare qualcosa per Cal - uno dei due studenti non binari della scuola - ma i due hanno deciso di non essere pronti per una relazione queer.

Cosa sappiamo della quarta stagione Dal trailer della quarta stagione abbiamo capito che Otis e Maeve si ritroveranno, ma anche che Jean tornerà al lavoro e avrà un nuovo capo. Ecco la sinossi ufficiale: Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio - il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli "sfigati". L'istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti. Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un'atmosfera all'insegna della sostenibilità e c'è un gruppo di ragazzi popolari per la loro… gentilezza?! Viv è totalmente sconvolta dall'atteggiamento non competitivo degli studenti, mentre Jackson sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal. Aimee decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d'arte e Adam prova a capire se un'istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui. Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, in cui segue le lezioni dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l'unico terapista della scuola.

Il cast fra ritorni e nuovi interpreti Nel cast della quarta stagione ritroveremo ovviamente Asa Butterfield (Otis Milburn), Gillian Anderson (Jean Milburn), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Aimee-Lou Wood (Aimee Gibbs), Emma Mackey (Maeve Wiley), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti) e Mimi Keene (Ruby Matthews). Rivedremo anche George Robinson (Isaac Goodwin), Chinenye Ezeudu (Viv Odusanya), Dua Saleh (Cal Bowman), Alistair Petrie (Michael Groff), Samantha Spiro (Maureen Groff), Jim Howick (Colin Hendricks), Rakhee Thakrar (Emily Sands) e Daniel Ings (Dan). Diverse le new entry, fra cui l'attrice australiana Hannah Gadsby e Dan Levy, vincitore di un Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt's Creek. E ancora: Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), la modella e attrice Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.