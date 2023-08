Il lato oscuro della mia famiglia, tutto quello che c’è da sapere

Il lato oscuro della mia famiglia è la produzione tedesca attualmente in onda su Rai Due. La serie TV di genere thriller ha registrato un grande successo in Germania.

La sinossi ufficiale rilasciata dall’Ufficio Stampa RAI recita: “Ai Klettmann, che vivono in un elegante sobborgo di Monaco, la vita si mostra bella e felice. O così sembra. Peter è un avvocato di successo, Anna una casalinga che si occupa di crescere i loro tre figli: Vivian (18), Daniel (15) ed Emmi (4). Ma tutto cambia in un istante il giorno del quarantaquattresimo compleanno di Anna, quando Peter uccide sua moglie durante un’improvvisa e furiosa lite finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell’omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli”.

La trama procede: “La ragazza trova un aiuto in Tim, il giovane agente di polizia che è arrivato per primo sulla scena del delitto e sembra sentirsi responsabile nei confronti dei bambini. Man mano che la storia procede, i due giovani si avvicinano, finché non si scopre che anche Tim conosceva abbastanza bene la madre di Vivian. Forse troppo bene. A poco a poco, i segreti di famiglia vengono alla luce e dietro l’omicidio della madre si profila una motivazione sconvolgente. Come dice Peter alla figlia Vivian: ‘Ci sono tre lati di ogni storia. Il tuo. Il mio. E ciò che è realmente successo’”.