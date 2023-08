È uscito il trailer ufficiale della quarta stagione di Creepshow, la serie televisiva tratta dal cult movie di George A. Romero.



Nel trailer - che trovate in fondo a questo articolo - si vede Tom Atkins (che ha già lavorato ad Halloween III e a Night of the Creeps, e che è apparso anche nel Creepshow originale, il film del 1982).

La serie TV negli Stati Uniti è stata distribuita su Shudder e su AMC+.

Lo show si basa sulla storia raccontata dal lungometraggio girato da Romero nel 1982, frutto di una collaborazione tra il mitico cineasta e un altro grande nome del genere horror: Stephen King.

Sia il maestro dell’horror sul grande schermo sia il maestro del Maine intendevano omaggiare i fumetti della EC Comics, come Tales from the Crypt.

A produrre il nuovo progetto televisivo c’è Greg Nicotero (che ha già lavorato alla produzione di un’altra serie cult per gli amanti del brivido orrorifico, ossia The Walking Dead).

Negli Stati Uniti Creepshow 4 sarà disponibile dal 13 ottobre (un venerdì 13, chiaramente. Negli Usa è il 13, non il 17, a portare sfortuna. In più si rifà a Venerdì 13, titolo originale Friday the 13th, il film slasher del 1980 diretto da Sean S. Cunningham con protagonisti Adrienne King e Betsy Palmer). Il rilascio vedrà un iniziale blocco di sei episodi tutti assieme, mentre i restanti verranno distribuiti con cadenza settimanale.



In fondo a questo articolo potete guardare il trailer ufficiale della quarta stagione di Creepshow.