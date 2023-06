Arriva la 2° stagione di Queen Of The Universe, con giudice Mel B

È arrivata su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) la seconda stagione del talent show in cui le drag queen si sfidano a colpi di canto. Uno dei giudici, Mel B delle Spice Girl, ha spiegato al magazine Rolling Stone che lei non è lì per farsi degli amici: “Voglio fare dei bei commenti centrati. È il posto perfetto per me, stare lì a giudicare”. In "Queen Of The Universe" c’è anche Aura Eterna, drag italiana che ha superato le selezioni e che ora concorre nello show che andrà in onda in tutto il mondo

Lo show ha fatto il proprio debutto il 3 giugno 2023 con un secondo atto del talent canoro in cui è il mondo drag a sfidarsi. Il cast è composto da concorrenti provenienti da nove Paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Brasile, Paesi Bassi, Filippine, Israele, Regno Unito, Australia e Italia. In fondo a questo articolo potete guardare il trailer della seconda stagione di Queen Of The Universe.

Mel B. parla della drag italiana: “Vi dico solo che è stata brava”

Sono ben pochi gli spoiler che Mel B. offre a Rolling Stone Italia, dato che ciò che vedremo su Paramount+ nelle prossime settimane è ancora top secret.

Il magazine le ha domandato che impressione le ha fatto la drag italiana. Ecco quello che l'ex Spice Girl ha risposto: "Ti dico solo che è stata brava. Non voglio essere troppo specifica, è ancora presto, voglio che le persone possano affezionarsi a tutte le drag”.

Queen Of The Universe "è il classico programma che avrei guardato", dice Mel B. Per quanto riguarda Queen Of The Universe, Mel B. aggiunge: “È il classico programma che avrei visto a casa, è stato super naturale accettare. È uno show tosto, ogni settimana c’è un tema, e le drag devono essere impeccabili sotto ogni punto di vista. Colori, capelli, make up, voce. Tutto è pensato nei dettagli e alla fine chiediamo loro il perché di alcune scelte. Di natura sono molto critica, per esempio a una concorrente ho chiesto perché avesse cantato un pezzo data la sua incapacità di cantarlo bene come l’interprete originale. Sai, a volte le persone sono nervose sul palco, quando sei agitato ti trema la voce, le gambe. Hanno tante sfide ogni settimana e in tutte devono essere brave e sembrare pazzesche. Non è semplice”.



Di seguito potete guardare il trailer della seconda stagione di Queen Of The Universe.

