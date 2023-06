Star Wars, il nuovo trailer della serie tv svela la data d’uscita

La serie

Diretta da Dave Filoni, Star Wars: Ahsoka rappresenta il vero e proprio seguito di Star Wars: Rebels, la serie che si conclusa nel 2018 dopo 4 intense stagioni. Come potete facilmente intuire, lo spettacolo rientrerà nel cosiddetto "Mandoverse" insieme alle serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew (in uscita entro la fine del 2023). Un mondo che dovrebbe accompagnare gli spettatori verso un nuovo film diretto dallo stesso Filoni, che dovrebbe mostrarci l’universo Star Wars sotto diversi punti di vista. A creare aspettativa negli spettatori, però, non è soltanto il ritorno dell’ex Jedi Ahsoka sul piccolo schermo, ma anche – e soprattutto – quello di Thrawn, il personaggio introdotto da Timothy Zahn con la trilogia de L'erede dell'Impero e poi ripreso direttamente nell’universo Star Wars, dove ha conquistato i fan della saga.