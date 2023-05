Silent Hill: Ascension, tutto sulla serie streaming interattiva

Il trailer ha offerto un primo sguardo sulla produzione in arrivo quest’anno

Il canale YouTube di Silent Hill ha pubblicato il primo misterioso trailer della nuova serie in arrivo prossimamente. Silent Hill: Ascension è tra le produzioni più attese dell’anno.

Silent Hill è la celebre serie di videogiochi creata da Konami . Nel corso degli anni la saga ha ottenuto successo in tutto il mondo dando vita a un vero e proprio franchise: da film a libri. Tra le pellicole più celebri troviamo sicuramente Silent Hill, diretta da Christophe Gans e distribuita nel 2006.

Il canale YouTube della saga ha ora regalato al pubblico le prime immagini della serie TV Silent Hill: Ascension in cui gli spettatori avranno un ruolo primario decretando le sorti dei protagonisti.

Per quanto riguarda l’uscita, la serie TV interattiva farà il suo debutto nel 2023, sconosciuta però la data di distribuzione precisa. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli riguardanti la produzione.