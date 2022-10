Return to Silent Hill, il trailer del film tratto da Silent Hill 2

Arrivano online le prime immagini del nuovo capitolo cinematografico della saga horror ispirata ai videogiochi Condividi

Diretto da Christophe Gans, regista del film originale del 2006, Return to Silent Hill è la nuova avventura che sta per arrivare sul grande schermo, basata sulla storia di Silent Hill 2. Sarà un horror psicologico e il produttore Victor Hadida ha affermato che l'idea è di "renderlo moderno, ma anche molto fedele al videogioco" con mostri familiari ai fan di quell'universo inquietante. Gans aveva parlato della possibilità che questo film fosse un reboot più che un sequel: "La sceneggiatura di un nuovo film di Silent Hill [è] totalmente indipendente dai due film precedenti realizzati e rispetta il modo in cui Silent Hill si è evoluto. Silent Hill è un po' come Twilight Zone, la Quarta Dimensione, un luogo dove tutto può succedere Ho lavorato a un nuovo Silent Hill che è un Silent Hill del 2023 e non un Silent Hill come lo immaginavo nel 2006".

Return to Silent Hill, la trama approfondimento I 15 migliori film da vedere a ottobre 2022 Dopo più di otto anni Konami ha confermato il remake del videogioco Silent Hill 2 realizzato da Bloober Team. Return to Silent Hill è il film basato su Silent Hill 2 e quindi racconterà la storia di James, un uomo disperato punto ad affrontare gli orrori della cittadina avvolta nella nebbia per salvare il suo grande amore. Il mito di Orfeo ed Euridice rivisitato con un fedele adattamento del videogioco rivisitato qua e là in chiave moderna per proporre qualcosa di nuovo al pubblico.

Chi è Christophe Gans, il regista GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Oltre ad aver diretto Silent Hill nel 2006 con Radha Mitchell e Sean Bean protagonisti, Gans ha realizzato La Bella e La Bestia nel 2014 e precedentemente, nel 2001, ha diretto Il Patto dei Lupi e Necronomicon. Un regista sensibile al genere horror-thriller che torna a Silent Hill per dare vita a una nuova avventura di una saga per cui ha molto rispetto.

Il ritorno di Pyramid Head Secondo le fonti dovrebbe tornare anche Pyramid Head, l’antagonista più iconico dell’universo creato da Konami, ma in Return to Silent Hill si cercherà di creare un’estetica nuova, altrettanto spaventosa ma diversa da quello che abbiamo visto fino a oggi. Non si hanno conferme su le altre creature che incontreranno i protagonisti, come le infermiere disarticolate e inquietanti o cani rabbiosi pronti a fare a brandelli qualche sopravvissuto. Le atmosfere sospese e spettrali sicuramente torneranno ad avvolgere lo spettatore in un clima di mistero e tensione, ma dovremmo aspettare anche un bel po’ per saperne di più.