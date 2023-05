Platonic: la trama

La serie tv comica Platonic, affonda le proprie radici in uno dei più tipici quesiti sulle relazioni: può esistere l’amicizia platonica tra uomo e donna? Sylvia (Rose Byrne) e Will (Seth Rogen) sono una coppia di ex amici, ormai vicini alla mezza età che, dopo essere stati a lungo separati, finiscono per rivedersi e riavvicinarsi, scoprendo così che le loro vite sono radicalmente diverse. Silvya è infatti un ex avvocato che ha deciso di rinunciare alla carriera per occuparsi dei tre figli avuti con l’ex marito Charlie, mentre Will è il proprietario di pub di Los Angeles ed è recentemente divorziato, “papà” solo di una lucertola di nome Gandalf. Quando i due si rincontrano, dovranno in qualche modo anche rientrare in contatto con le persone che erano all’età di venti o trent’anni, dando il via a un serie di avventure bizzarre. Tra di loro, si creerà però un legame sempre più intenso tanto quanto destabilizzante: il loro rapporto non sarà infatti facilmente classificabile, dal momento che i due si supportano e si completano senza però mai sfociare in un esplicito romanticismo, o perlomeno non nel tipo di romanticismo a cui siamo abituati. Dal momento che Will ha appena divorziato, e che Sylvia è pronta a cambiare vita comprando una nuova casa, come cambieranno le vite dei due ex migliori amici? Non resta che scoprirlo con l’uscita dei prossimi episodi. Intanto, la funzionante alchimia, sia comica che lavorativa, della coppia Seth Rogen-Rose Byrne, ha aperto le porte a un dramedy generazionale in grado di parlare, a modo suo, dell’amore.