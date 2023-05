The Walking Dead: Dead City, svelati i titoli degli episodi

Su Twitter sono stati pubblicati i titoli di tutti e sei gli episodi che comporranno la prima delle serie in arrivo dopo la conclusione definitiva dello show originale, The Walking Dead (terminata lo scorso novembre). Si tratta dello spin-off che vedrà protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, nei rispettivi panni di Negan e Maggie Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Su Twitter nelle scorse ore sono stati pubblicati i titoli di tutti e sei gli episodi che comporranno The Walking Dead: Dead City, la prima delle nuove serie televisive in arrivo dopo la conclusione definitiva dello show originale, The Walking Dead (terminato lo scorso novembre). Si tratta dello spin-off che vedrà protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, rispettivamente nei panni di Negan e Maggie. Il primo episodio della "serie-costola" Dead City si intitolerà "Old Acquaintances", mentre gli episodi successivi hanno i seguenti titoli (non temete: nessuno spoiler in vista): "Who's There?", "People Are a Resource", "Everybody Wins a Prize" e "Stories We Tell Ourselves". E il finale della prima stagione si intitolerà "Doma Smo", che in croato significa "Siamo a casa" (andrà in onda il 23 luglio su AMC e in streaming su AMC+). Intanto potete guardare il trailer ufficiale di The Walking Dead: Dead City nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Le recenti rivelazioni dei titoli non sono a rischio spoiler I titoli degli episodi non rivelano molto per quanto riguarda la trama (fortunatamente, aggiungiamo noi, perché altrimenti starebbero circolando degli spoiler imperdonabili). Tuttavia va notato come il titolo dell'episodio 3, "People Are a Resource” (che si può tradurre come "Le persone sono una risorsa”), si riferisca a un vecchio detto usato da Negan. Potrebbe riferirsi a un ritorno alle sue vecchie abitudini, chissà...

Jeffrey Dean Morgan ha parlato apertamente del viaggio di Negan a Dead City, dicendo che "è tornato indietro”. In quell'occasione aveva aggiunto che gli spettatori si devono aspettare una versione molto più cattiva del suo personaggio, ben più crudele rispetto a quello emerso nelle stagioni conclusive di The Walking Dead.

approfondimento The Walking Dead: Dead City, il trailer ufficiale

Dead City è il primo dei tre prossimi spin-off di The Walking Dead The Walking Dead: Dead City è il primo dei tre prossimi spin-off di The Walking Dead.

Si soffermerà sulla relazione a dir poco complicata tra Maggie e Negan.

Maggie Greene è il personaggio interpretato da Lauren Cohan a partire dalla seconda e poi dalla terza stagione della serie originale, mentre Negan è interpretato da Jeffrey Dean Morgan a partire dalla sesta (e poi è largamente presente dalla settima stagione).

Questo spin-off ha l’obiettivo di approfondire le loro storie dopo la conclusione di The Walking Dead.



L'ultimo trailer di Dead City ha rivelato che il cattivo della serie, Il Croato (Zeljko Ivanek), sembra conoscere assai da vicino Negan. Pare che misterioso legame del Croato con Negan possa essere il motivo per cui è stato rapito il personaggio di Hershel. Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato circa Il Croato: “Un tempo era un sottoposto di Negan”, aggiungendo che la sua storia non è neanche lontanamente paragonabile a quella del Croato per ciò che concerne la crudeltà.

approfondimento The Walking Dead: Dead City, il teaser mostra lo scontro Maggie/Negan

Una 2° stagione di Dead City è stata ufficiosamente confermata dall’attrice Mahina Napoleon

Prima ancora dell'uscita della prima stagione di The Walking Dead: Dead City, è stata confermata in maniera ufficiosa una seconda stagione. A “spoilerarlo” sarebbe stata l’attrice Mahina Napoleon, coinvolta nel progetto.

Se davvero un secondo capitolo dello show fosse già in cantiere, significherebbe che la AMC è fiduciosa che Dead City si rivelerà un grande successo. Di certo questo primo spin-off è assai atteso dai cultori della mitica serie The Walking Dead, quindi le premesse per brindare a un grande successo ci sono tutte.



Nel caso vedessimo prossimamente un numero 2 apposto di fianco al titolo The Walking Dead: Dead City, potrebbe significare che Maggie e Negan siano prossimi a riunirsi con altri personaggi della serie madre, per esempio Rick, Michonne e Daryl. Citiamo questi tre non a caso ma poiché sono proprio loro i tre protagonisti degli altri spin-off di The Walking Dead, in arrivo quest'anno e nel 2024.



Potete guardare l'ultimo trailer ufficiale di The Walking Dead: Dead City nel video che segue.

approfondimento The Walking Dead, via alle riprese dello spin-off su Rick e Michonne