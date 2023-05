Morta a 70 anni Jacklyn Zeman, attrice di General Hospital

Una lunga carriera

L’attrice americana Jacklyn Zeman, nata nel 1953, prima di approdare nella soap opera che l’ha resa celebre, ha prima esercitato la sua esordiente carriera con altri piccoli ruoli, come quello di Lana McClain in One Life to Live. È nel 1977 che avviene il cardinale punto di svolta della carriera del piccolo schermo di Zeman, che viene infatti presa per la parte di Roberta Spencer, meglio conosciuta come Bobbie, nella soap opera di successo General Hospital. Dal 1977, Jacklyn Zeman ha infatti poi interpretato la parte fino al 2023, ricevendo tre Daytime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica e un Daytime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Nomination per lo stesso premio che Zeman ha ricevuto anche per il suo ruolo di Sofia Madison nella serie televisiva The Bay. Al di fuori delle soap opera, Zeman ha preso parte anche ad altre tipologie di prodotti cine-televisivi, come la commedia del 1982 National Lampoon’s Class Reunion, il cameo nella commedia Young Doctors in Love e i suoi ruoli per film come Jury Duty: The Comedy del 1990 con Heather Locklear. Ma non solo piccolo e grande schermo: Zeman si è esibita anche in produzioni teatrali tra cui Come Blow Your Horn, Barefoot in the Park e The Boy Friend.