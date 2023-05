Il Trono di Spade, Richard Madden ha pianto nella scena Nozze Rosse

Il 2 giugno si celebrerà il 10° anniversario delle Nozze Rosse, una delle scene più iconiche della serie televisiva Il Trono di Spade. È la parte in cui il personaggio di Robb Stark incontra una macabra fine. Nelle scorse ore il suo interprete, Richard Madden, ha parlato di quella scena con Variety, rivelando di “aver pianto molto”. E ha spiegato il perché di quelle lacrime, adducendo come motivo qualcosa di assai commuovente

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il 2 giugno si celebrerà il 10° anniversario delle Nozze Rosse, una delle scene più iconiche della serie televisiva Il Trono di Spade. È la scena in cui il personaggio di Robb Stark incontra una macabra fine. Nelle scorse ore il suo interprete, Richard Madden, ha parlato di quella scena con Variety, rivelando di “aver pianto molto”. E ha spiegato il perché di quelle lacrime, adducendo come motivo qualcosa di assai commuovente.

L’attore è stato intervistato dal magazine statunitense in occasione della première della serie TV di Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) di cui Madden è protagonista assieme a Priyanka Chopra Jonas, ossia Citadel.



"Ricordo di aver pianto molto perché alla fine sarei stato separato dalla mia famiglia, quella con cui avevo vissuto per cinque anni”, ha raccontato Richard Madden al giornalista Mark Malkin di Variety. “Sarei stato separato da mia madre sullo schermo, da mia moglie e dalla troupe con cui avevo trascorso molto tempo insieme, quindi è stato traumatico non solo girare, ma traumatico perché stavo perdendo la mia famiglia”.



Le Nozze Rosse e il massacro di tanti personaggi dello show

La scena delle Nozze Rosse includeva il massacro di diversi personaggi principali e secondari dello show, tra cui Robb, sua madre Catelyn Stark (interpretata da Michelle Fairley) e la sua sposa Talisa Stark (Oona Chaplin) che inoltre era incinta del figlio di Robb. Il Trono di Spade (titolo originale: Game of Thrones) è una delle serie televisive più di culto della storia. È un adattamento della serie di libri fantasy A Song of Ice and Fire di George R. R. Martin.

La serie televisiva è stata creata da David Benioff e D.B. Weiss per la HBO. È stata presentata in anteprima il 17 dicembre 2011, prima di terminare il 19 maggio 2019.

approfondimento Citadel, nuovo trailer della serie TV dei Fratelli Russo

Richard Madden non è ancora riuscito a guardare House of the Dragon Madden ha confessato a Variety che deve ancora guardare lo spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon (che è andato in onda con la sua prima stagione l'anno scorso, mentre attualmente sono in corso le riprese del secondo attesissimo atto). L'attore non l’ha ancora guardato perché, ha detto, "sono stato molto impegnato a fare altre cose, ma mi ci metterò presto”.

approfondimento House of the Dragon, al via le riprese della seconda stagione

La serie TV Citadel di cui tutti parlano ora

Richard Madden è tornato a essere sulla bocca di tutti perché è uno dei due protagonisti di Citadel, la serie televisiva di genere thriller, azione e spionaggio creata per Amazon Prime Video da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil (ora in streaming su Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Prodotta a livello esecutivo dai fratelli Russo, vede Richard Madden e Priyanka Chopra-Jonas come massimi protagonisti.



“La chimica tra Madden e Chopra-Jonas è stata subito evidente”, fa notare Mark Malkin di Variety.

“Quando ha fatto una battuta e io ho riso, ho pensato, ‘Oh, è stato davvero divertente. È divertente'", ha detto Chopra-Jonas del collega Madden. “Siamo andati molto d'accordo. Penso che la vera chimica avvenga quando senti qualcosa, che sia buono o cattivo. Puoi avere una chimica straordinaria anche con un co-attore che detesti, perché anche quella sensazione crea chimica. Ma penso che io e Richard abbiamo rispetto e ammirazione reciproci. Siamo entrambi attori molto orientati alla preparazione. Siamo entrambi molto fiduciosi su ciò che portiamo sul tavolo quando si tratta dello show”, ha affermato la protagonista femminile dello show, Priyanka Chopra-Jonas. La cui palpabile chimica con il compagno di set potrebbe - chissà - fare ingelosire suo marito, il cantante inglese Nick Jonas... approfondimento Citadel, cosa c'è da sapere sulla serie TV prodotta dai fratelli Russo