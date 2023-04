L’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa verrà tradotta in una miniserie in sei episodi da Tom Shankland

Per quattro mesi, il cast girerà tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma. Un vero e proprio tour del Centro e del Sud Italia, per ricreare le ambientazioni di fine Ottocento.

Cosa sappiamo sulla miniserie Il Gattopardo

Il cast de Il Gattopardo è capitanato da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. I quattro vestiranno rispettivamente i panni del Principe di Salina Don Fabrizio Corbera, di Concetta, Angelica e Tancredi. Accanto a loro vedremo Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La serie, in sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures.

Il regista Tom Shankland porterà in vita per Netflix tutta la modernità del racconto di Tomasi di Lampedusa: la storia del Principe di Salina e della sua famiglia è la storia dell'Italia di ieri e di oggi. Shankland, peraltro, non sarà l’unico regista: firmerà infatti gli episodi 1-2-3-6, mentre il quarto sarà girato da Giuseppe Capotondi e il quinto da Laura Luchetti.