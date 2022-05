Netflix annuncia nuove serie tv: ci sono Il Gattopardo e Zerocalcare

L’inaugurazione dell’ufficio italiano di Netflix, a Roma, è stata l’occasione per presentare nuovi importanti produzioni indigene della piattaforma di streaming visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Una lista nutrita e interessante, che tra i vari titoli comprende una serie tv tratta da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e una nuova serie animata di Zerocalcare, che non sarà la seconda stagione di Strappare lungo i bordi. In lista anche produzioni non fiction (una dedicata al caso Alex Schwazer) e film.